Peregrinação de Londrina a Bandeirantes recebe apoio do estado e de municípios

Londrina é o ponto de partida do Caminho dos Anjos, movimento religioso que agora faz parte de um ambicioso projeto de turismo fomentado pelo Paraná e por diversos municípios da região Norte do estado. O Caminho dos Anjos abrange um percurso de 106 km até o Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes.





De acordo a Adetunorp (Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná), que colabora na organização do projeto, o trajeto parte de Londrina e passa por municípios como Ibiporã, Jataizinho, Uraí, Cornélio Procópio e Congonhinhas, até chegar a Bandeirantes. Agora em fase de readequação, a rota tem apresentado potencial para fortalecer o turismo regional, movimentar a economia local e valorizar as manifestações de fé da população.

Completando 10 anos em 2025, o Caminho dos Anjos, da Associação Caminho dos Anjos, leva centenas de fiéis para uma jornada turística pelos principais pontos religiosos dos municípios participantes. Agora, com a chegada de novos apoiadores, a expectativa é de que a experiência seja ainda mais valiosa para os praticantes da fé católica.

"A rota existe desde 2015 e surgiu de um trabalho divino envolvendo um grupo de pessoas do Santuário São Miguel Arcanjo de Bandeirantes. De lá para cá, vem sendo ampliada para poder dar mais conforto e espiritualidade durante o percurso. Agora, houve a necessidade de ampliar ainda mais e incluir novos atores, por isso está sendo chamada de readequação", diz Samara Headley, presidente da Adetunorp.





Além dos municípios, a proposta conta com o apoio da Setu-PR (Secretaria de Turismo do Paraná) e do Comitê de Turismo Religioso, que vêm promovendo fóruns, capacitações e ações de incentivo ao turismo de fé em todo o Paraná. Os interesses municipais e estaduais, de acordo com Headley, são intensificados, também, devido às expectativas na movimentação da economia local.





"Outras cidades estão vindo a somar. Por exemplo, Londrina tinha uma atuação mais tímida e agora está sendo feita uma junção com a própria diretoria da cidade, que também está envolvida com o projeto e faz parte da coordenação na região, tudo para dar mais sustentabilidade e maior solidez para que persista ao longo do tempo e possa dar maior atendimento aos peregrinos que, inclusive, vêm de longe. Todos dão atenção porque entendem que é um motor de celebração da espiritualidade, mas também econômico", ressalta.

