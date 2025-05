Campanha de conscientização no trânsito é lançada em Londrina

Pelo 12º ano consecutivo, a campanha “Maio Amarelo”, é promovida em Londrina pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), como parte de um movimento encabeçado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que luta por mais paz e menos mortes no trânsito. O lançamento da campanha ocorreu na tarde desta quarta-feira (30) na Prefeitura. Dentre as 20 atividades que serão desenvolvidas durante a campanha, está o curso de pilotagem defensiva e blitz educativas.





Na programação do mês ( clique aqui ), reservado para a implementação de políticas e ações por mais segurança no trânsito, estão previstos também cursos, palestras, testes, simulações de atendimento a múltiplas vítimas e também atividades lúdicas.

O foco da campanha deste ano, cujo lema é “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, serão crianças e idosos – personagens mais vulneráveis do trânsito urbano. O programa da CMTU também está alinhado com a frase do Contran (Conselho Nacional de Trânsito): “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.





O lançamento da campanha contou com a presença do prefeito Tiago Amaral, do presidente da CMTU, dentre outras autoridades. Participaram ainda do evento, representantes de todos os serviços de segurança do município (Polícia Militar, polícias rodoviárias Federal e Estadual, Corpo de Bombeiros, Detran e Guarda Municipal), entidades parceiras da CMTU na campanha deste ano.

Para o prefeito Tiago Amaral, campanhas como o Maio Amarelo são um forte instrumento de conscientização da sociedade: “Quando a gente fala de morte a gente está falando de famílias destruídas. O trânsito é algo necessário para a mobilidade urbana, mas a consciência que precisamos ter sobre ele é enorme”. Ainda na solenidade, o prefeito exemplificou a importância de se trafegar corretamente no trânsito: “Existem duas coisas que mudam a vida de um homem ou de uma mulher para sempre: o filho e um carro. Você pode matar alguém ou morrer no trânsito”, afirmou.





Em Londrina, a CMTU reforça as suas ações para promover mais mobilidade, segurança e paz nas vias urbanas. Segundo o presidente da companhia, Fabrício Bianchi, a campanha busca impactar e sensibilizar a comunidade sobre os riscos do trânsito. “[Temos que] buscar realmente números melhores nas estatísticas, porque, na prática, quando falamos de números melhores estamos falando de vidas. É nesse sentido que a campanha vem para reforçar”, disse Bianchi.

Das 63 mortes no trânsito londrinense no ano passado, 48 aconteceram em vias municipais; 12 em estaduais e 3 em vias federais. Na conta entram ainda 33 motociclistas e 15 pedestres.





Segundo a Subcomissão de Análise de Óbitos da Coordenadoria de Planejamento e Segurança Viária da CMTU, que verificou 46% dos casos de mortes ocorridas em 2024, as principais causas ficaram assim identificadas: 58% Desrespeito à sinalização; 34% Atitude imprudente do pedestre; 24% Falta de CNH; 27% Álcool; 24% Licenciamento; 7% Velocidade; 7% Condições do veículo; 3% Visibilidade; 3% Avanço de sinal.

NÚMERO DE MORTES NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2025 CHEGA A 15





No primeiro trimestre de 2025, foram registrados 15 óbitos (14 homens e uma mulher), a maioria, 12 casos, entre 18 e 59 anos de idade – período mais produtivo da vida.





O diretor de Trânsito da CMTU, Rafael Sambatti, lembrou que a proposta do Maio Amarelo deste ano está relacionada à alta velocidade. “Os acidentes com maior gravidade estão relacionado à velocidade. Temos que reduzir a velocidade, e quando falamos disso estamos nos referindo à velocidade praticada na frente de uma escola ou onde há aglomerados de pessoas. A velocidade nestes pontos precisa ser efetivamente reduzida”, afirmou.

Sambatti disse ainda que os idosos também estão no foco da campanha. “Queremos levar os idosos até um ônibus e mostrar a teoria e a prática, e explicar a conduta correta principalmente ao desembarcar dos coletivos”. O diretor da CMTU revelou que no ano passado ocorreram oito acidentes envolvendo o transporte coletivo, que resultaram em sete mortes: “Dessas mortes, três foram de idosos”, explicou.





Outro foco do Maio Amarelo de 2025 são as crianças: “Através da Secretaria de Educação vamos executar o projeto ‘Construindo o Futuro’, em que nossas equipes de agentes de trânsito vão até as escolas oferecer um trabalho interdisciplinar com os professores”.





Outro público alvo da campanha serão os motociclistas: “Estão previstos cursos teóricos e práticos como frenagem e maneabilidade. Também queremos levar a eles a necessidade de um respeito maior no trânsito, que privilegie a segurança e que evite uma conduta mais agressiva ao volante”. Pelas estatísticas, de janeiro a março deste ano já ocorreram 532 acidentes envolvendo motocicletas.





Ao final da solenidade, o prefeito Tiago Amaral recebeu das mãos do presidente Fabrício Bianchi, o “Anuário de Segurança Viária”, com dados do trânsito de Londrina nos últimos 10 anos.





