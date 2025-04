Devido a obras, rua Edwy Taques de Araujo em Londrina fica com meia pista nesta quinta

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou nesta quarta-feira (30) que, por conta dos avanços nas obras da avenida Octávio Genta (Zona sul de Londrina), a marginal da rodovi Celso Garcia Cid (PR-445), rua Edwy Taques de Araujo, estará em meia pista na quinta-feira (1º) - feriado do Dia do Trabalho -, devido a obras de drenagem, na chegada do viaduto com a avenida Waldemar Spranger.





Segundo a Companhia, no sábado (3) e domingo (4), o trecho inferior do viaduto (túnel) estará completamente bloqueado, sendo o trânsito desviado pela avenida Harry Prochet (sentido Curitiba) e na rotatória da avenida Ayrton Senna (sentido Cambé).

