Campanha de educação ambiental usa pacotes de pão para incentivar a reciclagem em Londrina

Neste 05 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, será lançada uma campanha de educação ambiental inédita na cadeia do trigo que vai envolver 20 padarias da região de Londrina e distribuir entre elas gratuitamente 25 mil pacotes de pão que trazem impressa a história em quadrinhos “Pão Quentinho”, reforçando de forma lúdica que os saquinhos de pão são recicláveis, mas cada um precisa fazer sua parte e dar a destinação correta.

A ação estimula também que as pessoas façam vídeos e fotos mostrando como praticam reciclagem e compartilhem nas redes sociais utilizando a hashtag #reciclomeupacotedepao. A campanha é promovida pelo Sinditrigo (Sindicato da Indústria do Trigo do Paraná), Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) e Inpar (Instituto Paranaense de Reciclagem). Na região de Londrina, a ação tem o apoio do Moinho Globo, que patrocina os 25 mil pacotes de pão para distribuição junto às padarias.