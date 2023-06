Londrina Futsal Feminino empata na quarta rodada do Paranaense

A equipe do Londrina Futsal Feminino empatou em casa por 4 a 4 com o AACC/Copagril/MC Rondon/Sicredi pela quarta rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro no ginásio da Unopar na noite de quarta-feira (31).





A disputa começou intensa e o placar foi aberto aos 7:45, com um gol do visitante. O Londrina reagiu aos 11:10, quando Dany empatou após uma recuperação de bola de Bia. Ainda na primeira etapa, as adversárias voltaram novamente à frente do placar, aos 14:22.

No segundo tempo, o visitante aumentou o ritmo, marcou o terceiro gol aos 21:39 e ampliou aos 23:20. Em busca de reverter o resultado, a técnica Jayne Borim escalou Glória como goleira-linha, o que surtiu efeito com gol do Londrina aos 34:40, de Vanessa Leal. Aos 35:28, Dany fez o segundo gol no jogo, trazendo ainda mais emoção e aumentando as esperanças da torcida. A reação seguiu e, aos 36:16, Bia aproveitou um rebote dentro da área e deu números finais ao jogo.





Com esse resultado, o Londrina se mantém na terceira colocação da Série Ouro com sete pontos, atrás de Guibon Foods/Cianorte, com nove pontos, e Stein Cascavel, líder com doze pontos.





A Série Ouro do Paranaense de Futsal Feminino tem com oito equipes. A competição anual é da FPFS (Federação Paranaense de Futsal), disputada em fases de grupo e mata-mata nas quartas, semifinais e final. Os times se enfrentam em partidas de ida e volta. A vencedora recebe o título de campeã estadual e pode garantir uma vaga em competições nacionais, como a Liga Nacional de Futsal Feminino.





O grupo se prepara para dois jogos fora de casa. As alvicelestes viajam para Lages, em Santa Catarina, para disputar a Liga Feminina de Futsal contra as Leoas da Serra, no sábado (3). O próximo desafio pelo Paranaense será na próxima terça-feira (6) contra o Unidep Futsal/Pato Branco, na cidade do adversário.