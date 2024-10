Campanha Lixo Zero recebe mais de uma tonelada de lixo perigoso em Londrina

A campanha Lixo Zero, realizada no último sábado (26), evitou o descarte irregular de mais de uma tonelada de lixo especial de Londrina. A ação foi promovida pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), e contou com o apoio entidades gestoras de logística reversa – responsáveis pela coleta e restituição de resíduos sólidos para reaproveitamento.





A iniciativa foi realizada no estacionamento da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, funcionando no modelo drive-thru. Ao todo, foram instaladas nove estações, cada uma responsável pela coleta de resíduos específicos.





Somente de material eletrônico, foram descartados 1.400 kg de lixo. Também foram recebidos 305 litros entre óleo vegetal e entulho, cerca de 80 kg de restos de medicamentos, chapas de raio x e embalagens de óleo lubrificante e 503 unidades de lâmpadas e pneus.

Os cidadãos que estavam nos 111 carros que passaram pelo estacionamento também foram orientados sobre o descarte correto desses materiais no dia a dia e onde fica cada ponto de coleta.





No Brasil, 51% das pessoas ouvidas pela pesquisa Data Folha, realizado em julho desse ano, disseram não separar os resíduos perigosos adequadamente, misturando-os com lixo comum ou reciclável.

A geógrafa da Sema, Mariza Pissinati, agradeceu aos munícipes que participaram e as entidades que deram apoio na arrecadação do lixo. “São pessoas conscientes de que os resíduos devem ser destinados a formas de tratamento ou de destinação ambientalmente adequadas para não correrem o risco de poluir o meio ambiente, pois sabem que isso afetaria a saúde coletiva”, parabenizou.





Londrina conta com diversos pontos de coleta deste tipo de resíduos, como embalagens de óleo lubrificante e de produtos de limpeza, medicamentos vencidos, óleo vegetal usado, eletrônicos, pneus, baterias de chumbo e restos de veneno de pragas. A lista pode ser consultada no site https://portal.londrina.pr.gov.br/gestao-de-residuos-ambiente/destinacao-de-residuos.