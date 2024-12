Campus da UEL tem novo sistema de iluminação em LED inaugurado

O novo sistema de iluminação em LED do campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina) foi inaugurado na noite de segunda-feira (16). Viabilizado por meio de acordo de cooperação assinado pela UEL e Londrina Iluminação, a proposta é de implantação de um laboratório de iluminação pública “a céu aberto” para desenvolver estudos de novas tecnologias e testes de equipamentos, com apoio de professores e de estudantes do curso de Engenharia Elétrica. Em contrapartida, o município fez a modernização do sistema de iluminação do Campus, uma área de mais de 235 hectares, com aproximadamente nove quilômetros de vias pavimentadas.





Segundo a reitora Marta Favaro, o novo sistema integra ainda mais a UEL ao município, uma vez que todo o perímetro urbano já contava com a tecnologia de lâmpadas LED, em contraste com a universidade que utilizava o antigo sistema a vapor de sódio.

“Foi um benefício para o bem-estar, para a segurança, para a ciência e inovação. O acordo com a Londrina Iluminação, mediado pela Prefeitura, foi um grande avanço. Era algo esperado por muito tempo pela nossa comunidade de quase 22 mil pessoas”, definiu Favaro.





A reitora destacou o trabalho feito por professores e estudantes do curso de Engenharia Elétrica, juntamente com profissionais da Londrina Iluminação. “Isso abre a possibilidade de apresentar soluções tecnológicas que deverão afetar a vida de pessoas não só em Londrina, mas fora daqui. É a ciência dando uma resposta concreta à sociedade. Estamos muito agradecidos por desenvolver este trabalho científico e tecnológico que vai gerar impacto para todos aqueles que são atendidos pela Londrina Iluminação”, destacou.





