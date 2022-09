Capivara do Parque Arthur Thomas de Londrina ganha o nome de 'Capitu'

Neusa Alves Rosa, por exemplo, já estava sabendo do nome escolhido para a Capivara e se animou para participar das próximas enquetes. “Foi uma ideia muito boa porque é também uma forma de a gente ficar mais 'conectado' com o parque. Nossa última visita aqui foi antes da pandemia. Poder voltar depois de tanto tempo e ver que o espaço está sendo cuidado e limpo, é um convite para voltarmos sempre”, comenta.

Dos 23 nomes sugeridos, o escolhido foi “Capitu”, que recebeu 537 votos de um total de 2.466. Agora, os próximos a ganhar nomes serão os monumentos da garça e do quati. O objetivo da Sema é aproximar o público das atividades e das redes sociais do parque.

Na última sexta-feira (2), uma enquete promovida pela Gerência de Parques e Biodiversidade da Sema (Secretaria Municipal de Ambiente) deu nome à Capivara, monumento que fica em frente à lanchonete. O público foi convidado a sugerir nomes e a votar por meio do perfil de Instagram do Parque Arthur Thomas.

Trilhas





Desde a reabertura do parque, algumas melhorias vêm sendo realizadas gradativamente, como roçagem do mato, manutenção das placas de sinalização, reforma do parquinho e desobstruções de trilhas. Atualmente, o parque está com três trilhas liberadas para visitação e outras quatro estão em processo de desobstrução.

Visitantes do parque destacaram o atrativo como uma boa opção de lazer nos fins de semana, mas cobram a reabertura da trilha em todo o seu percurso. Atualmente, o caminho segue bloqueado aos visitantes poucos metros após a entrada do mirante da cachoeira.

