Carro fica destruído após capotar na PR-090, em Londrina

Um carro Fiat Palio com placas de Curitiba ficou destruído após capotar na PR-090, em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (3).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo seguia no sentido Porecatu - Alvorada do Sul quando, ao atingir o KM 256, capotou na margem esquerda da rodovia.





O acidente foi registrado em um trecho de pista dupla e o condutor de 38 anos não teve ferimentos. O homem realizou o teste etilométrico e teve o resultado negativo.