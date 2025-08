Casos de dengue caem cerca de 90% em Londrina em relação à 2024

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (31), novo boletim epidemiológico sobre a dengue. Os dados mostram que o município teve avanços significativos no combate à dengue em relação ao ano anterior. Em 2024, neste mesmo período, a cidade somava 41.270 casos confirmados e 52 mortes. Esse ano, Londrina registra, de janeiro até agora, 4.573 casos confirmados e nove óbitos. A redução é de aproximadamente 90% nos casos confirmados e 83% nos óbitos.





O boletim desta semana também aponta que foram registradas 19.849 notificações relacionadas à doença, das quais 14.863 foram descartadas. Há, ainda, 413 notificações em análise. Além disso, o mapa que apresenta a incidência de casos notificados por área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde apresenta um comportamento estável na curva epidemiológica da dengue nas últimas semanas. Com relação à chikungunya, o relatório mantém o número de oito notificações. Uma delas foi confirmada (caso importado), seis descartadas e uma está em análise.

Gerente de Vigilância Ambiental, Nino Ribas pede que a comunidade permaneça engajada na eliminação de criadouros e realização de cuidados nos quintais, mesmo diante do cenário estável. “O combate ao Aedes é uma responsabilidade coletiva para evitar surtos e proteger a saúde pública. Apesar da redução da atividade do Aedes aegypti no período atual, a desova continua mantendo o risco de proliferação. Mudanças climáticas, como aumento da temperatura e umidade, favorecem a eclosão dos ovos, podendo provocar crescimento da população do mosquito Aedes aegypti”, afirmou.





“Dia D” de Combate à Dengue

A Saúde vai promover mais mutirão Dia D de Combate à Dengue, desta vez no Jardim Paraíso, na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde do Milton Gavetti. A ação começa sexta-feira (1º), das 8h às 16h, e prossegue no sábado (2), das 8h às 11h.





Os agentes de Combate à Endemias iniciarão as atividades em conjunto com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) na sexta (1º), com ações de orientação sobre a coleta de materiais que não têm serventia. As atividades terão continuidade no sábado (2), com a coleta dos materiais. “Escolhemos fazer o Dia D nas áreas que atualmente apresentam aumento no número de casos notificados da doença”, explicou Ribas.

Outras ações

A Prefeitura prossegue com ações de combate à dengue de rotina, entre elas: monitoramento vetorial; controle mecânico e ambiental (eliminação de criadouros em visitas domiciliares; mutirões com apoio intersetorial para remoção de materiais inservíveis; vistorias em imóveis especiais e pontos estratégicos); controle químico com aplicação de UBV costal (fumacê) em áreas com transmissão ativa e borrifação residual em locais de risco); vigilância epidemiológica, por meio de busca ativa e visitas em imóveis com casos notificados, e emissão de boletins com análise de dados semanais.

O trabalho também inclui atividades de educação e mobilização social, como campanhas educativas em escolas, unidades de saúde e comunidades; envolvimento de lideranças e conselhos de saúde; adoção de inovações tecnológicas (painéis interativos, mapas digitais; automação de processos com scripts); e a integração com a Atenção Primária, com participação dos Agentes Comunitários de Saúde nas ações educativas e busca de sintomáticos e articulação com UBS para ações territoriais conjuntas.









