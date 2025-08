Saúde disponibiliza vacinas contra a gripe em dois shoppings de Londrina neste sábado

Com o intuito de fortalecer a campanha de vacinação contra a gripe em Londrina, ampliando o alcance da imunização, a Secretaria Municipal de Saúde realizará duas ações móveis neste sábado (02). Os trabalhos descentralizados irão ocorrer nos shoppings Aurora, das 12h às 15h, e Londrina Norte Shopping, das 15h30 às 18h30.





O público que passear por estes espaços ou estiver circulando no entorno terá a oportunidade de receber a vacina de forma rápida e prática, bastando estar com documento de identificação pessoal com foto e, se possível, a carteirinha de vacinação. Serão disponibilizadas pelo município aproximadamente 750 doses, no total, somando os dois momentos.

No Londrina Norte Shopping, localizado na rua Américo Deolindo Garla, 224, o ponto fixo de atendimento da Saúde estará montado próximo à entrada coberta que dá acesso ao supermercado Max Atacadista. Para este espaço, a prefeitura ofertará 400 doses.





Já no Aurora Shopping, onde o volume será de 350 doses, a atividade terá como local o piso térreo do prédio, perto da escada rolante.

Todas as pessoas com mais de seis meses de idade poderão ser imunizadas, conforme estabelece a campanha nacional de vacinação contra a gripe





Em ambas ações atuará uma mesma equipe da Saúde, formada por cinco profissionais de enfermagem, sendo duas enfermeiras e três auxiliares, além de dois funcionários para realizar os cadastros. O personagem Zé Gotinha estará nos shoppings durante a vacinação para animar os ambientes e interagir com as crianças.

Além disso, assessoras da Diretoria de Atenção Primária em Saúde e do gabinete da Saúde também estarão presentes, ficando à disposição para prestar suporte ou intervir em quaisquer situações ocasionais que demandem de auxílio técnico.









