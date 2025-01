CastraPet: Londrina fará 430 castrações de gatos e cachorros em fevereiro

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, o CastraPet, estará em Londrina nos dias 6 e 7 de fevereiro, fazendo 430 castrações de cães e gatos, machos e fêmeas, de seis meses a oito anos de idade. O programa atende, exclusivamente, pets da população de baixa renda, de Organizações da Sociedade Civil ou protetores independentes.





O programa é uma iniciativa do Governo do Paraná em parceria com as prefeituras. A ação é inédita no Brasil, e tem como principal objetivo é a prevenção de zoonoses e o controle populacional desenfreado de animais domésticos.

O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues, ressaltou que o programa CastraPet desempenha papel fundamental para o município de Londrina, promovendo a saúde pública e o controle da população de animais, com foco especial naqueles que vivem nas ruas. “O programa conscientiza a população sobre a importância da esterilização e da adoção responsável de animais. Além disso, implementa ações complementares, como a distribuição de cartilhas educativas nas escolas, a instalação de placas informativas sobre a proteção dos animais, no Parque Municipal Arthur Thomas, e a oferta de vacinação antirrábica para cães e gatos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa”, afirmou.

Como se inscrever





As inscrições para participar do programa podem ser feitas a partir de terça-feira (7) e prosseguirão até o dia 27 de janeiro, por meio de formulário eletrônico (clique aqui). No dia da castração, o tutor deverá apresentar os seguintes documentos: comprovante de renda (até 3 salários mínimos) ou cartão bolsa família ou registro no Cadastro Único do governo Federal (CadÚnico); comprovante de residência (com o mesmo CEP do cadastro); documento com foto (por exemplo, RG, CNH ou Carteira de Trabalho).

Em Londrina, o CastraPet Paraná investirá R$ 132 mil, sendo R$ 120 mil proveniente do governo do Paraná e R$ 13.290,00 de contrapartida de Londrina, com recursos da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e do Fundo de Proteção Animal (FUPA).





As cirurgias serão gratuitas e, além da castração, os tutores recebem medicação para o pós-operatório e orientações para o bem-estar animal. Os procedimentos são realizadas por equipes de veterinários que percorrem o Estado para atender a população de baixa renda, protetores e OSCs, atendendo cães e gatos, machos e fêmeas.

Sobre as vagas





As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, de acordo com as vagas disponibilizadas (cães e gatos, machos e fêmeas). Preenchidas as vagas iniciais, os demais serão inscritos no cadastro reserva, para os casos de não comparecimento de indivíduos previamente cadastrados ou da reprovação de animais no exame clínico prévio.





Na ficha de inscrição, deve ser informado um número de celular, para que sejam encaminhadas informações do pré e pós-operatório, entre outras. Caso o tutor não possua celular, ele poderá cadastrar o número de alguém da família ou uma pessoa próxima.