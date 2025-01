Prefeitura de Londrina dá prazo de 15 dias para limpeza de terrenos particulares com mato

A Prefeitura de Londrina notificou, na última sexta-feira (3), todos os proprietários de terrenos situados no perímetro urbano da cidade a executarem os serviços de conservação, limpeza e roçagem dos imóveis dentro do prazo de 15 dias, contados a partir da data de publicação do aviso. A notificação, que vale inclusive para as áreas de calçada, determina que a manutenção deve ser mantida durante todo o ano de 2025.





Expirado o prazo concedido no anúncio, aqueles que não tiverem acatado a resolução – prevista no Código de Posturas do Município – estarão sujeitos à fiscalização da CMTU. Além da multa no valor de R$ 2 o metro quadrado não roçado, os responsáveis poderão arcar também com o pagamento das despesas envolvidas no corte do mato, bem como com uma taxa de administração fixada em 10% sobre o custo dos serviços realizados.

O diretor de Operações da CMTU, Álvaro Nascimento, lembrou que o problema da vegetação alta em terrenos particulares traz diversos incômodos aos moradores do entorno. “Atrai insetos e animais peçonhentos; favorece o descarte irregular de resíduos; pode servir de abrigo a criminosos; sem falar no aspecto visual, que fica muito comprometido”.





Nascimento destacou que, além de ser uma obrigação dos proprietários, manter a limpeza dessas áreas é ainda um ato de cidadania e uma demonstração de amor por Londrina. “Nossa cidade é linda e o poder público faz um grande esforço para cuidar dos espaços públicos. Mas, para que o ambiente urbano fique harmonioso como um todo, é preciso também que os responsáveis pelas datas vazias façam a sua parte, zelando pelo nosso município com civilidade e respeito”, ressaltou.

Dados da companhia indicam que Londrina possui, aproximadamente, 40 mil lotes particulares. Em 2023, os trabalhos da CMTU nesses espaços alcançaram 704.410,66 metros quadrados, volume que variou para 333.947,46 em 2024. A queda na metragem atendida entre um ano e outro é atribuída a uma mudança na forma de notificação dos responsáveis.





No ano passado, além da advertência coletiva publicada na imprensa oficial em janeiro, a CMTU passou a emitir também notificações individuais para cada caso de irregularidade. Com a alteração, dos 1.840 avisos enviados no período, 1.270 foram acatados pelos responsáveis, que evitaram, assim, a imposição de multa. Por outro lado, 570 proprietários notificados no mesmo intervalo ignoraram a mensagem e acabaram autuados.





Para fazer o registro de denúncias, a população pode entrar em contato pelo telefone (43) 3379-7900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou ainda acessar o site cmtu.londrina.pr.gov.br. A fiscalização funciona diariamente, em todas as regiões, e leva em conta, entre outros fatores, o número de queixas para determinado local e as informações indicadas pelo Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).