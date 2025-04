CCI Oeste oferta oficina de dança com música italiana em Londrina

Nesta quinta-feira (24), os participantes do CCI Oeste (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) de Londrina poderão participar de uma oficina de dança com música tradicional italiana, a partir das 15h, na rua Serra Pedra Selada, 111, jardim Bandeirantes.





A dinâmica inicia a programação do Projeto Troca de Saberes: Módulos de Cultura Italiana, que tem o objetivo de expandir os horizontes culturais dos participantes. Todos os interessados – independentemente da idade – podem participar, já que a iniciativa visa propiciar uma interação intergeracional.

A aula de dança será ministrada pela educadora física Vanuza Junco, e contará com canções típicas italianas escolhidas pelos próprios participantes do CCI. Além de apresentar uma nova cultura, o projeto também busca trabalhar a socialização e a saúde, por meio de atividades físicas.





“Tecendo os Fios da Memória Ítalo-Londrinense”

Seguindo a programação do Troca de Saberes, no dia 29 de abril, próxima terça-feira, às 13h30, também no CCI Oeste, será realizada a oficina “Tecendo os Fios da Memória Ítalo-Londrinense”. Aberta a todo o público interessado, a ação proporcionará aos participantes a oportunidade de criar um painel bordado a mão, sob coordenação da artista plástica Marilza Ribeiro.





“O ato de costurar e bordar é uma prática que eles já dominam, pois aprenderam com seus pais, avós e toda a geração anterior. Desse modo, vamos utilizar desse conhecimento para criar um trabalho artístico”, declarou Ribeiro.

Durante a oficina de bordado, serão escolhidas palavras que fazem parte da convivência dos idosos, como “amizade”, “união”, “amor” e outras. Essas palavras serão bordadas num painel decorativo, para trabalhar a criatividade dos participantes e reforçar ainda mais o significado de cada um desses valores.





O projeto Troca de Saberes é desenvolvido pela SMI (Secretaria Municipal do Idoso) e tem duração de aproximadamente três meses. A atual edição é coordenada pelo CCI Oeste, em parceria com a Unati (Universidade Aberta à Terceira Idade) e com a Aappml (Associação dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Londrina).

A programação desse módulo conta com oficinas de literatura, canções italianas, preparo de pratos tradicionais e passeios como o “Conhecendo a UEL”, realizado no campus da Universidade Estadual de Londrina.





Por conta das diferentes instituições envolvidas, as oficinas serão em locais distintos.





