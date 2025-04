CCR planeja vender participação no aeroporto de Londrina

Menos de quatro anos depois de arrematar os aeroportos do Bloco Sul e Central no leilão realizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a CCR se prepara para vender suas concessões, incluindo o Aeroporto Governador José Richa, em Londrina.





Segundo informações da agência Bloomberg divulgadas pelo jornal O Globo, a CCR teria contratado bancos para vender as 20 concessões de terminais aeroportuários que detém no Brasil e em países latino-americanos.

A decisão foi tomada, de acordo com a agência, para que a empresa possa canalizar seus investimentos nas rodovias e em serviços de mobilidade. Conforme relatório da CCR referente ao último trimestre de 2024, 74% do Ebtida da empresa vêm das rodovias.





Ao vencer o leilão da Anac, em abril de 2021, a CCR assumiu a administração de nove aeroportos agrupados no Bloco Sul e seis no Bloco Central.

Do Bloco Sul, além do aeroporto de Londrina, fazem parte o Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, Foz do Iguaçu, Bacacheri, na capital paranaense, Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS).





O Bloco Central é formado pelos terminais de Goiânia (GO), Palmas (TO), Teresina (PI), São Luís (MA), Imperatriz (MA) e Petrolina (PE).





