Policiais militares são presos durante operação em Londrina

Uma ação integrada entre as polícias Federal e Militar e a Receita Federal resultou na prisão de quatro pessoas, sendo dois deles policiais militares lotados na cidade de Foz do Iguaçu, na noite desta quarta-feira (12), em Londrina. Os agentes supostamente eram responsáveis por fazer a segurança de uma carga ilícita de celulares escondida em um compartimento em um caminhão. Ao todo, 2,1 mil aparelhos estavam sendo transportados de maneira irregular de Santa Terezinha do Itaipu (Oeste) até Cajamar (SP).





Durante a operação, os agentes abordaram um caminhão que era escoltado por um carro, fazendo a segurança da carga. No primeiro momento, o motorista disse que transportava uma carga lícita, que não teve o conteúdo divulgado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao passar por uma fiscalização, os agentes encontraram um compartimento oculto no baú do veículo onde estavam escondidas 30 caixas com 70 celulares cada, totalizando 2,1 mil aparelhos que entraram de maneira irregular no país. A origem dos aparelhos é em Santa Terezinha do Itaipu, cidade próxima a fronteira com o Paraguai.





O condutor do caminhão e sua companheira foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Londrina para os procedimentos judiciários e a apreensão da mercadoria. Os dois homens responsáveis pela escolta da carga foram identificados como policiais militares lotados na cidade de Foz do Iguaçu e levados até uma unidade da PM em Londrina onde, de acordo com a corporação, permanecem à disposição da Justiça.





Segundo a PM, o caso será objeto de apuração por meio de processo administrativo em conformidade com a legislação vigente, assegurando o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.





Atualizada às 11h27.