Na ExpoLondrina, cerca de 200 pessoas participam de evento da Secretaria de Saúde

Cerca de 200 pessoas participaram de atividades de dança, alongamento e caminhada, durante evento promovido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira (9), no estande da SMS, localizado próximo à entrada principal do evento, no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Posteriormente, os participantes fizeram uma caminhada pela ExpoLondrina.





A ação foi conduzida por profissionais de Educação Física e de Fisioterapia das eMulti (equipes multiprofissionais) da Secretaria de Saúde, a ação foi voltada principalmente aos frequentadores dos grupos de atividade física e de alongamento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Porém, também foi aberta a quem passava pelo local, contemplando pessoas de diversas idades. O evento envolveu 20 profissionais da SMS, entre educadores, fisioterapeutas e agentes comunitários de saúde.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA





O projeto foi alusivo ao Dia Mundial da Atividade Física, celebrado no dia 6 de abril. Também teve como tema o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril e criado em 1948 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), para estimular a adoção de políticas voltadas ao bem-estar da população.

Publicidade





Conforme a educadora física da SMS, Anne Cristine Becchi Aita, a participação nos grupos das UBSs proporciona benefícios físicos e emocionais, bem como oportunidades de socialização. “Muitos participantes são idosos que moram sozinhos, não convivem com familiares e às vezes não têm a oportunidade de vir passear na ExpoLondrina. Então, esse é um momento de lazer, alegria, socialização e diversão para eles. Para participar desses grupos, as pessoas podem procurar a sua UBS de referência, pertinho de casa, onde vão receber mais informações sobre essas atividades. Entre os benefícios que os participantes relatam, estão perda de peso, ganho de equilíbrio, ganho de força muscular e redução da depressão e da ansiedade”, disse.





A aposentada Eva Paula Werneck, de 69 anos, participa do grupo de atividade física da UBS do Jardim Marabá há sete anos. “Adoro o grupo e vou duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras de manhã. Eu sentia muita dor no corpo, mas depois que comecei a fazer alongamento, as dores foram embora – melhorei 100%. Quem ainda não participa pode procurar a UBS e começar, porque ajuda bastante. Quando a gente faz alongamento, evita ter que tomar remédio para dor, que faz mal. E também é um lugar onde a gente faz muitos amigos”, sublinhou.





Marta Bueno Galdino, de 75 anos, também frequenta o grupo da UBS Marabá. “Eu vou dois dias por semana, já faz mais de dois anos, e agora vou passar a ir três vezes, porque vou começar a fazer pilates. As meninas que dão as aulas são muito bacanas, gosto demais delas. Desde que eu comecei, as minhas dores diminuíram, e a minha depressão também. Meu marido é cadeirante e eu tenho que cuidar dele, por isso eu acabo ficando muito em casa. Então saio um pouquinho para me distrair, vou lá alongar e volto me sentindo melhor”, contou.





Leia também: