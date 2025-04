Dupla londrinense vence reality de confeitaria Que Seja Doce

Uma dupla londrinense foi uma das vencedoras da 11ª temporada do reality show gastronômico Que Seja Doce. Exibido pela GNT (Globo), o episódio intitulado 'Doces sem Glúten', foi ao ar na última quarta-feira (26) do mês de março.





Segundo a nutricionista e confeiteira, Evelyn Koga, participar do programa foi uma experiência única e especial. Para ela, cada nova etapa que tornava o sonho mais próximo da realidade fazia com que a expectativa e a emoção subissem à flor da pele. Além, é claro, do desafio de ter pouco tempo e ser julgada por confeiteiros renomados - os quais Koga admira e respeita - o reality a levou para momentos tensos e de grande nervosismo mas que, por fim, terminaram em euforia e empolgação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Fizemos a inscrição para o programa sem expectativas, a cada vez que passávamos de fase na entrevista, começava a dar um frio na barriga, quando fomos selecionadas para participar ficamos desacreditadas. Participar dele [o programa] foi um experiência incrível e, também, bem desafiadora. Isso por que a dinâmica do programa é de competição com tempo estipulado para a execução das receitas, assim não podemos cometer erros que possam influenciar na decisão dos jurados. Além disso, saber que os jurados são profissionais bem conceituados na área da confeitaria, tendo muito conhecimento - e pelo qual admiramos muito -, acaba gerando uma tensão e nervosismo pra saber qual a opinião deles, isso torna a experiência única", esclareceu Koga.





Além do Que Seja Doce, a confeiteira também participou do programa da Rede Globo, É De Casa - exibido todos os sábados -, o que lhe rendeu uma visibilidade em território nacional.

Publicidade





"Por ser um programa em canal aberto e, em rede nacional, participar do É de Casa, deu mais visibilidade e difundiu que a confeitaria sem glúten e vegana pode ser saborosa e sofisticada", pontou a empresaria.





Hana Ume

Publicidade





O episódio, focado apenas em doces sem glúten, é a especialidade da confeitaria criada por Koga, a Hana Ume, fundada há mais de oito anos. Segundo a própria confeiteira, o objetivo por trás do desenvolvimento da empresa era a de criar doces e refeições que atendam pessoas com restrições alimentares, permitindo para esse público o prazer de um alimento saboroso.





"Ela [a Hana Ume] tem mais de 8 anos, nosso objetivo era fazer com que o cliente com alguma restrição alérgica ou intolerância alimentar (glúten ou lactose, por exemplo) pudessem ter uma rotina alimentar prazerosa, com ótimas opções veganas. Não utilizamos corantes, aromatizantes e açúcar refinados. Por isso, sendo ótimas opções para crianças menores de 2 anos. Um dos diferenciais da Hana Ume é a personalização dos produtos (peso, temperos, carne ou ovo) para que o cliente tenha prazer na nova rotina alimentar, proposta pelo profissional", descreveu.

Publicidade





No programa, Evelyn Koga e sua sócia, a confeiteira e nutricionista Elys Tsuneda, apresentaram três receitas de seu cardápio: primeiro com um brigadeiro recheado de pistache, depois o brownie com cobertura de chocolate trufado e, por fim, a receita que rendeu a vitória da dupla, o bolo de chocolate com recheio de maracujá trufado e cobertura de ganache.





"Nós apresentamos três produtos que já temos disponível em nosso cardápio, que é o brigadeiro tradicional com recheio de pistache, o brownie com cobertura de chocolate trufado à base de inhame e chocolate Belga 70% e, a receita campeã, de Bolo de chocolate com recheio trufado de maracujá e cobertura de ganache de chocolate Belga 54%. Lembrando que todos essas receitas são sem glúten, sem lactose e sem ovo", concluiu a nutricionista.

Publicidade





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.