Cerca de 300 idosos aproveitam as atrações do Palco Sunset da ExpoLondrina

As atrações do Palco Sunset, na ExpoLondrina desta quarta-feira (9), colocaram o público para dançar e cantar. No início da tarde, o local se transformou em um baile para a terceira idade. Mais de 300 idosos se reuniram para dançar ao som do Trio Modão Sertanejo. A banda fez os integrantes da melhor idade se soltarem nos mais diversos ritmos, do sertanejo ao forró, bolero e valsa.





A maioria dos visitantes frequentam os CCI (Centros de Convivência da Pessoa Idosos) do município. Em Londrina são três: na zona norte, zona leste e oeste. Maria Vieira da Silva é aposentada, ela entrou na dança mesmo sem ter um par. “Achei ótimo para nós da terceira idade, a gente vem passear na Expo, rever os amigos e a banda é muito boa”, contou a aposentada de 73 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O “Bailando” é um projeto realizado desde fevereiro de 2024 com apoio da Secretaria Municipal do Idoso e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa nos CCI´s, mas pela primeira vez a pista de dança foi na ExpoLondrina. Quem participou do momento, aprovou a iniciativa. “É muito bom para interagir, para animar as pessoas, os idosos, para fazer novas amizades”, explicou Luiz Marques Matias, aposentado de 69 anos.





O baile também foi momento de voltar às origens. Suely Camarani é socióloga, ela ficou sabendo da atração e resolveu trazer o pai Obigail de 93 anos para dançar. “Eu achei muito louvável a iniciativa da exposição fazer isso para os idosos, porque faltava esse momento para eles aproveitarem, parabéns para todos os organizadores. Meu pai tem 93 anos e não toma nenhum remédio, ele sempre foi muito vaidoso, gosta muito de se arrumar, a vida dele sempre foi dançar, para ele é um momento inesquecível”, explicou a socióloga.

Publicidade





IDOSOS DE NOVA AMÉRICA DA COLINA





Além dos participantes dos Centros de Convivência, 130 idosos da cidade de Nova América da Colina viajaram cerca de 70 quilômetros para participar do baile. A atividade foi incentivada pela própria prefeitura do município. Leila Farias é enfermeira, além de acompanhar os conterrâneos, ela também aproveitou para “mexer o esqueleto”. “Está muito bom! Para a gente é muito gratificante porque um dia também seremos idosos. A dança é vida para eles, eles saem da rotina, de dentro de casa, tem uns que são sozinhos, precisam de carinho, então é muito bom para eles socializarem, isso traz saúde também”, disse a enfermeira.

Publicidade





Depois do baile, os idosos receberam um lanche preparado especialmente para eles e tiveram ainda aula de zumba com os professores do Espaço Zin. Coordenadora dos bailes, Laís Araújo afirmou que a quantidade de participantes, surpreendeu. “Para nós realmente foi uma surpresa por ver o número de idosos que participaram, imaginávamos que teríamos volume, mas não tanto, superou as expectativas em mais de quatro vezes. A gente fica muito feliz em ver que pessoas estão vindo pela primeira vez e têm um olhar diferente para a terceira idade. A melhor idade hoje está dançando, está feliz, está tendo qualidade de vida, pontuou a coordenadora e jornalista.





PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA

Publicidade





O Palco Sunset teve ainda nesta quarta-feira a cantora Anagela, com músicas sertanejas e Adler Beltrão com sertanejo e MPB. E o show prosseguiu com Banda Sinfônica da Polícia Militar do Paraná, atualmente considerada uma das melhores do seguimento no país, e a consagrada Banda ShowBiss. Com mais de 25 anos de estrada, a banda é considerada uma das mais completas e requisitadas do Sul e Sudeste do Brasil. O grupo levou um espetáculo com troca de figurinos e diversidade musical.





PALCO SUNSET

Publicidade





O Palco Sunset é idealizado pela SRP (Sociedade Rural do Paraná) em parceria com o grupo RIC e Corre Cultura. A programação cultural começa na hora do almoço e segue ao longo do dia e início da noite. Além das atrações artísticas gratuitas, o espaço conta com uma área gastronômica que reúne barracas tradicionais e food trucks. (Com assessoria)





Leia também: