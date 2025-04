Pavilhão da ExpoLondrina 2025 reúne estandes de produtores rurais e apresentações de receitas ao vivo

Com um estande de queijos no pavilhão Expo Sabores, a empreendedora Gezina Krikke Verburg, 70, explica que o comércio de queijo da família, desde 2013, é um dom de geração em geração. ‘’Meu genro e minha filha tiram leite da vaca, eles tocam a chácara, e meu genro continuará fazendo queijo, quando nós pararmos’’. Ela pontuou também que o queijo é produzido em Arapoti (Campos Gerais), em uma colônia holandesa, e o nome do queijo é em homenagem à sua sogra, que o ensinou a produzir o alimento.

A empreendedora Jaqueline Costa Borges está há mais de um ano com o pão de mel gourmet, comercializando o doce através da internet e em feiras noturnas da Gleba Palhano, Jardim Bandeirantes e Jardim Tókio, em Londrina, e também pela internet. No estande dentro da Expo Sabores, ela e a irmã atendem com muito carinho os visitantes que passam pelo pavilhão. A expositora comenta que às vezes passa madrugada em claro fazendo os doces, porém é gratificante, pois há muito feedback positivo dos clientes. ‘’É uma satisfação, fazer o pão de mel. Acho que quando você faz algo com amor, quando você acredita naquilo que faz, não tem cansaço’’.





A diretora de atividade agrícola da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Vanessa Buccioli, comenta que os momentos de apresentações ao vivo de receitas são uma ótima oportunidade de interação do público com os chefes que apresentam suas receitas.

Publicidade





Ainda conforme a diretora, a equipe da Expo Sabores elabora uma lista de ingredientes, reúne alguns chefes de restaurantes de Londrina para posteriormente escolher um ingrediente de algum estande do pavilhão. E estes chefes apresentam as receitas ao vivo no local. ‘’Essa é uma ideia para valorizar mais o produtor do campo, para trazer negociação entre os chefes e os produtores’’, ressalta.





As apresentações das receitas acontecem durante a feira, todos os dias, às 11h e às 18h. O público pode conferir a programação no Instagram da SRP .

Publicidade





APRESENTAÇÃO AO VIVO DO JAPCHAE – COMIDA COREANA

Publicidade





No início da noite de domingo (6), a reportagem do Portal Bonde acompanhou uma apresentação de produção de receita ao vivo do japchae, um prato de acompanhamento coreano com legumes e macarrão de batata-doce. Dezenas de pessoas acompanharam a chef Nathália preparando o prato, com direito à degustação no final.





Durante o preparo da comida, os visitantes acompanharam atentamente as explicações da chefe, que explicou que a iguaria virou uma trend da culinária coreana, porém, o prato é antigo e vem desde o século 17, a pedido do rei na época.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.