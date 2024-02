Cerca de 46 mil alunos da rede municipal voltam às aulas em Londrina nesta segunda-feira

Após o encerramento do período de férias escolares, os cerca de 46 mil estudantes voltarão às aulas na rede municipal de Londrina nesta segunda-feira (5).





Assim, o ano letivo começará oficialmente em todas as 88 escolas municipais, 33 CMEI (Centros Municipais de Educação Infantil) e 60 CEI (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados com a Prefeitura.



Publicidade

Publicidade





Os pais e responsáveis pelas crianças poderão, a partir desta data, retirar os kits escolares contendo uniformes e materiais, disponibilizados pelo Município e contemplando todas as crianças matriculadas.





Este conjunto conta com camiseta de manga curta e shorts, bem como diversos itens de uso escolar e a mochila, que é a novidade para 2024. Os kits são personalizados de acordo com a idade e série, abrangendo, assim, os alunos do berçário (CB, C1 e C2), pré-escola (P4 e P5) e os estudantes do 1º ao 5º ano.



Publicidade





Os materiais entregues incluem agenda escolar, bloco de desenho, cola líquida, giz de cera, pasta escolar, tinta guache, estojo, mochila, caderno, lápis preto, lápis de cor, massinha de modelar, papel sulfite, pincel, caneta, régua, borracha, apontador, entre outros.







Posteriormente, haverá a entrega do kit de inverno, composto por uma camiseta de manga longa, uma calça e uma jaqueta. O investimento total da Prefeitura nos kits é de R$ 14,8 milhões, aproximadamente.



Publicidade

O primeiro semestre letivo terá aulas de 5 de fevereiro até 5 de julho.





Depois das férias escolares, as aulas do segundo semestre começarão no dia 24 de julho e encerrarão em 21 de dezembro.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: