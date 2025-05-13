Chamamento de patinetes aberto pela CMTU em Londrina só atraiu uma empresa

O chamamento público aberto em abril pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) para o serviço de patinetes elétricos tem atraído poucos interessados. A companhia confirmou que apenas a JET, empresa que opera sob contrato de teste na cidade desde dezembro do ano passado, enviou documentação para funcionar de forma permanente em Londrina.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Conforme informação enviada pela empresa à FOLHA, o contrato de teste tem sido renovado todo início de mês, enquanto o chamamento público segue aberto e os documentos não são aprovados de forma definitiva. A ideia é que o serviço não pare de ser oferecido em meio à indefinição. O primeiro contrato de testes entre as partes seria válido somente por três meses, de dezembro de 2024 a março de 2025.





Chamamento





A CMTU publicou o edital de chamamento público para o serviço de patinetes elétricos no dia 7 de abril e fez diversas exigências de segurança que terão que ser cumpridas pela JET, empresa que está em funcionamento em Londrina, e pelas outras interessadas, que até o momento não apareceram. Uma delas é a limitação de velocidade em 6 km/h, em calçadas e calçadões, 20 km/h, em ciclovias, e 32 km/h, em vias públicas.

Publicidade





A documentação final para funcionamento permanente em Londrina foi entregue pela JET nos últimos dias, mas ainda está em processo de análise pela diretoria técnica da CMTU. A companhia deve tomar uma decisão sobre o contrato definitivo da empresa na semana que vem.





Direção segura





A JET vai realizar no próximo sábado (17), na Praça Nishinomiya, ao lado do Aeroporto (zona leste), às 9h30, a 4ª Escola de Direção Segura, em que vai orientar usuários sobre o bom uso dos patinetes elétricos. Nas três primeiras edições, 600 pessoas participaram das aulas.

Publicidade





A empresa também vai apresentar as regras de trânsito que devem ser seguidas pelos condutores do equipamento. O evento faz parte da ação "Trânsito e Cidadania + Feira de Adoção de Animais", promovido pela CMTU, em sequência à campanha do Maio Amarelo, que visa conscientizar sobre os perigos do trânsito.





“A empresa considera essa ação de extrema importância para que, cada vez mais usuários estejam conscientes e aptos sobre como se comportarem diante dos carros, ônibus, bicicletas, pedestres e tudo mais que compõe as vias de mobilidade da cidade”, enviou a assessoria da JET.



