Christian Malheiros também está no elenco de Assalto à Brasileira

O filme "Assalto à Brasileira", inspirado em livro homônimo do escritor londrinense Domingos Pellegrini , além de ter Murilo Benício no elenco principal também terá Christian Malheiros, os dois interpretam os personagens mais importantes na produção que resgata o assalto histórico à agência do Banestado em Londrina em 1987.





Enquanto Murilo Benício vai interpretar o repórter Paulo Ubirantan, que trabalhava na Folha de Londrina e ofereceu-se para mediar um acordo entre os assaltantes e a polícia, Christian Malheiros vai interpretar Moreno, o chefe do bando que acabou caindo nas graças da população durante o assalto e saiu da história como uma espécie de herói.

Definidos os papéis principais, em breve começarão as gravações do filme que serão feitas entre Londrina e São Paulo.





Em Londrina, a expectativa é grande para que comecem as filmagens no Calçadão, no mesmo prédio onde funcionava a agência bancária onde ocorreu o assalto e que já está sendo preparado para as gravações.

Dirigido por José Eduardo Dumont , com roteiro de L.G.Bayão, o filme tem o apoio da Folha de Londrina que cedeu o arquivo com as reportagens que relatam toda a ação da polícia, da quadrilha e do repórter Paulo Ubiratan que acabou tomando um ônibus junto com os reféns após o assalto.





