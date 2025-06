Chuva causa queda de árvores em Londrina

A forte chuva que atingiu a cidade de Londrina neste final de semana causou a queda de árvores em alguns pontos da cidade. De acordo com o balanço da Defesa Civil, o acumulado de chuva de sexta-feira (6) até no início da manhã desta segunda-feira (9) foi de 51,4 mm, a metade do esperado para todo o mês. As rajadas de vento chegaram a mais de 25 quilômetros por hora.

A força do vento e o volume de chuva causaram a queda de pelo menos seis árvores. Um dos registros foi no Lago Igapó 2, ao lado do parquinho infantil, em que uma árvore de pelo menos 15 metros caiu. Durante a manhã desta segunda-feira, uma equipe da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estava serrando os troncos para fazer a retirada de toda a matéria orgânica até o final do dia.





Segundo dados da Defesa Civil, uma árvore também caiu na região do Cafezal por volta das 10h. As equipes da Sema (Secretaria do Ambiente) fizeram a sinalização do local, já que houve interdição total da via, mas foi necessário apoio da Copel por conta do risco de choque. Durante a queda, a árvore atingiu a fiação elétrica. Outro caso foi no Granville Parque Residencial, perto das 15h, em que o próprio morador fez a retirada da árvore.





De acordo com a CMTU, foram registradas outras ocorrências envolvendo a queda de árvores por conta da chuva no final de semana. A reportagem aguarda mais detalhes.