Chuva e alerta de ventos intensos marcam o domingo em Londrina

Este domingo (8) será de tempo instável em Londrina. A previsão indica céu nublado durante todo o dia, com temperaturas variando entre 15°C nas primeiras horas da manhã e máximas que devem atingir até 23°C no período da tarde.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Além do clima fechado, um alerta amarelo de chuvas intensas foi emitido pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), válido até as 10h da manhã desta segunda-feira (9). De acordo com o órgão, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no acumulado diário, acompanhadas de ventos que podem chegar a 60 km/h.





Apesar de o risco ser considerado baixo para ocorrências mais graves, como queda de energia, galhos de árvores ou alagamentos, a Defesa Civil orienta a população a tomar precauções. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres ou placas de publicidade e não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.

Publicidade





A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193 em caso de emergência.





Para quem planejava aproveitar o domingo ao ar livre, a melhor opção é redobrar a atenção com o clima e, se possível, optar por atividades em ambientes cobertos. Veja abaixo a lista de festas juninas em Londrina e região.