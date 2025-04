Chuva e vento causam quedas de árvores em Londrina

A frente fria que acabou de chegar na região já trouxe impactos para a população. Isso porque duas árvores caíram em Londrina por conta da junção da chuva e do vento. Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta terça-feira (11), a pasta foi acionada para atender as duas quedas de árvores nas regiões norte e central entre às 17h30 e 20h30 da noite da segunda-feira (10).





Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a cidade registrou um acumulado de 5,6 milímetros de chuva e rajadas que chegaram a quase 38 quilômetros por hora.

Uma das quedas foi registrada na rua Celeste Conto Moro, no jardim Maria Celina, na zona norte, e atingiu o muro da residência. A prefeitura fez a retirada do material orgânico para que os moradores pudessem sair da casa.





A outra ocorrência foi na região central, na rua Dom João VI, no jardim Guararapes, o que causou o bloqueio parcial da via. Até o início da manhã, a rua segue parcialmente interditada com sinalização feita pela GML (Guarda Municipal de Londrina). A Sema (Secretaria do Ambiente) já foi notificada.

