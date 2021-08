Chuva pode chegar a Londrina já ao final desta quinta e se prolonga no fim de semana

O balanço das árvores indica a aproximação da frente fria em Londrina. Este chamado comportamento pré-frontal, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa, anuncia a mudança do clima que é esperada por muitos. Após mais de um mês sem ela, a chuva já pode chegar na noite desta quinta-feira (26) e se prolonga até o domingo (29).

Continua depois da publicidade





Aquele calor incomum no inverno começa a perder força. Se, na quarta-feira (25), 35ºC foram apurados pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), 28ºC são as máximas previstas para esta tarde. Mínimas foram de 18ºC.





Você sofreu com este calorão? Pois saiba que Londrina registrou recorde histórico de aquecimento para o mês de agosto. Saiba mais.

Continua depois da publicidade





Vizinhos de Guarapuava, Umuarama e Cascavel já precisaram abrir o guarda-chuva nesta manhã. No Norte do estado, a maior probabilidade de instabilidades é para sexta (27), quando temperaturas não devem ultrapassar 22ºC.

Continua depois da publicidade

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.