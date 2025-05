Chuva provoca alagamentos e quedas de árvores em Londrina

A chuva forte com ventos que atingiu Londrina na tarde desta terça-feira (18) foi o suficiente para provocar quedas de árvores, alagamentos e estragos na cidade.





Conforme o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a precipitação foi de 36,8mm, e as rajadas de vento chegaram a 56,8 km/h. Não houve feridos.





Segundo informações do boletim divulgado pela Defesa Civil na tarde de terça, a avenida Dez de Dezembro registrou bloqueio total da via na região do jardim Lago Igapó (zona sul) devido a pontos de alagamentos.





Na rua Clóvis Bevilaqua, no jardim Petrópolis (centro), houve queda de galho sobre calçada e estacionamento. Outra árvore caiu na avenida do Café, no jardim Aeroporto (leste).





A Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) foi acionada para medidas cabíveis.