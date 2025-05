Paraná reforça segurança e promove operação em Londrina

A Operação Integrada, que visa reforçar a segurança na cidade após os protestos por conta das mortes de dois jovens baleados por policiais militares no último sábado (15), foi lançada na tarde desta terça-feira (18), no Calçadão de Londrina. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, afirmou que a operação não tem data para terminar. “Teremos saturações, bloqueios, operações de trânsito com o intuito de garantir a segurança e a tranquilidade do cidadão de Londrina”, garantiu.