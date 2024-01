Chuvas derrubam árvores e bloqueiam vias em Londrina nesta terça e quarta-feira

As chuvas e os ventos que atingiram Londrina na noite desta terça-feira (9) e na madrugada e na manhã desta quarta-feira (10) causou a queda de seis árvores em diferentes regiões do Município.





A primeira queda foi registrada às 23h desta terça-feira, na rua Piauí, região central de Londrina. A árvore, ao cair, ocupou e bloqueou totalmente a via, que foi sinalizada.

Outra árvore caiu, desta vez às 5h46 desta quarta-feira, e atingiu um carro no bairro Presidente, na Zona Oeste. A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) atendeu a ocorrência.





Uma terceira árvore caída atingiu o muro de uma residência no Jardim Vilas Boas, na Zona Sul, às 6h44 desta quarta-feira.

Houve, ainda, às 8h24, a queda de uma árvore no Jardim Marabá, na Zona Leste, o que deixou a rua das Goiabeiras parcialmente bloqueada.





Outras duas quedas foram registradas às 8h15 e às 8h47, na rua Pará, região central, e no Jardim Caravelle, respectivamente.





De acordo com registros da Defesa Civil de Londrina, as rajadas de vento que atingiram o Município alcançaram a velocidade de 31.7 quilômetros por hora. O índice de chuvas registrado no período foi de 14.2 milímetros.