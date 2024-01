Carro capota na PR-445, em Cambé, e deixa condutora ferida

A condutora de um carro ficou ferida após o veículo capotar na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quarta-feira (10).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a mulher dirigia um Jeep Renegade pela via no sentido de Bela Vista do Paraíso/PR a Cambé quando, ao atingir o KM 100, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.

O Jeep Renegade foi parar em uma plantação de soja, que fica às margens esquerdas da pista.





A condutora foi, inicialmente, atendida pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e, depois, encaminhada para a Santa Casa de Cambé.