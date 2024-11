Cidade Industrial tem 29 dos 30 lotes leiloados em Londrina

Próximos grupos





Sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), o leilão foi dividido em quatro grupos de terrenos e continua na próxima segunda-feira (11), a partir das 10h, com a oferta de seis áreas, sendo a menor com 7.753 metros quadrados e a maior, com 10.734 metros quadrados.





As empresas interessadas têm de fazer seu credenciamento pelo site https://alleiloes.com.br/ com até 24 horas de antecedência.

Na terça-feira (12), os três maiores terrenos da Cilon, sendo o menor com 18.357 e o maior com 22.723 metros quadrados, serão leiloados pelo site https://www.jeleiloes.com.br/.





Por último, na quarta-feira (13), a partir das 9 horas, serão leiloados os 13 últimos terrenos pelo site https://www.psnleiloes.com.br/ . As áreas têm entre 3.280 e 8.046 metros quadrados.

A expectativa da Codel é arrecadar, pelo menos, R$ 45 milhões.





A Cilon tem ao todo 52 lotes e está sendo construída pela Prefeitura de Londrina às margens da avenida Saul Elkind. As obras estão próximas a 70%.





O valor do metro quadrado da área foi avaliado pela Comissão Permanente de Avaliação da Prefeitura do Município de Londrina por R$ 363,46. Considerando os incentivos oferecidos pela Prefeitura, com o desconto de 50% (máximo previsto na lei municipal 5.669), o preço inicial do metro quadrado no leilão será de R$ 181,73.