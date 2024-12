Cidade Industrial tem 47 dos 52 lotes arrematados em Londrina

O leilão da Cidade Industrial de Londrina, cuja segunda rodada terminou nesta quinta-feira (12), resultou na venda de 47 dos 52 lotes do condomínio. No total, o município arrecadou R$ 42 milhões, o que representa um ágio de 6% em relação aos preços iniciais ofertados – que contaram com subsídio de 50% pelo Mmnicípio.





Na segunda-feira, o prefeito Marcelo Belinati, o presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Fábio Cavazotti, e a secretária Municipal de Gestão Pública, Juliana Rodrigues, irão assinar os primeiros contratos de compra e venda com os arrematantes, em solenidade no gabinete do prefeito. Até agora, a Secretaria Municipal de Gestão elaborou 25 contratos de arrematantes da primeira rodada do leilão, ocorrida entre os dias 8 e 13 de novembro.

A Codel estima que todos os contratos serão assinados nos próximos 30 dias. Após a assinatura, os arrematantes passarão a receber os boletos para pagamento dos lotes, que poderá ser feito em 36 vezes (com entrada da 15%). Os primeiros pagamentos deverão ocorrer em até 15 dias da emissão dos boletos.





Os valores serão depositados numa conta aberta pela Prefeitura em nome do Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial (FMIDEI), criado na administração do prefeito Marcelo Belinati. Sob gestão da Codel e outros órgãos, só poderá ser utilizado para projetos de desenvolvimento econômico e atração de empresas para Londrina.

“Trata-se do maior investimento do Município em industrialização nos últimos 40 anos. Além disso, inovamos com a criação do Fundo e a destinação do recurso. Legaremos a Londrina e à próxima administração algo inimaginável há 8 anos, quando iniciamos nossa gestão: a construção de um grande complexo industrial e a sustentabilidade financeira de projetos de desenvolvimento econômico para o futuro da cidade”, afirma o presidente da Codel, Fábio Cavazotti.





Ele ressalta que, após a assinatura de todas as partes nos contratos, começam a correr os prazos para início dos investimentos pelas empresas – 12 meses para começo das obras e 24 meses para início das atividades industriais.

A Diretoria de Desenvolvimento da Codel estima que a construção e operação das empresas envolverão investimentos privados da ordem de R$ 200 milhões e geração de 6 mil empregos diretos e indiretos.

“A Codel proverá acesso das empresas às suas áreas e todas as condições para cumprimento dos prazos. Quanto antes se iniciarem as atividades, maior o retorno do investimento público para o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida dos londrinenses”, complementou Cavazotti.

O diretor de Desenvolvimento da Codel, Atacy Melo Júnior, analisou que a alienação das áreas por leilão obteve excelentes resultados. “Foi um sucesso, demonstrado pelo fato de termos 47 empresas que iniciarão suas obras no ano de 2025, atingindo 90% do número máximo de empresas no local, além de termos também, no mesmo loteamento, a obra da empresa âncora, a JMacedo, que está prestes a entrar em operação”, disse Melo Júnior. “Os cinco terrenos que não foram arrematados terão valor estratégico para Londrina. A cidade chegou a perder investimentos por falta de área. É vital que os recursos do Fundo que criamos também sejam usados para ampliar a disponibilidade de áreas a médio e longo prazos”, disse.





Conforme previsto na lei municipal 5.669, as empresas também receberão incentivo fiscal do Município, ficando isentas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) por 10 anos.