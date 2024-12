Em Londrina, comerciante é preso suspeito de latrocínio de PM

Um comerciante foi preso na manhã desta quinta-feira (12) no exato momento em que abria a loja que é proprietário em uma galeria na rua Benjamin Constant, no centro de Londrina. O empresário é suspeito de participar do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, contra um policial militar aposentado na área central de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O mandado de detenção foi cumprido, inclusive, por policiais paulistas à paisana.





O crime foi registrado em fevereiro deste ano, sendo flagrado por câmeras de segurança. O PM, que tinha 63 anos, foi surpreendido por três criminosos após retirar um malote de dinheiro – cerca de R$ 23 mil – de recargas de cartões na empresa de transporte municipal do Consórcio Pró-Urbano. Houve uma intensa troca de tiros e, além do policial, o enteado dele também foi baleado, entretanto sobreviveu.

O comerciante londrinense também teria se ferido, mas procurou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, a 470 quilômetros de distância. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o pai do suspeito mora em Barretos. “Ele levava uma vida normal aqui em Londrina. Os familiares demonstraram surpresa com os fatos. Nosso objetivo é entender o que aconteceu para trazer respostas. Estamos no começo de uma investigação complexa”, afirmou o delegado de Ribeirão Preto, Rodoldo Latif Sebba.





Com o apoio da PM (Polícia Militar) do 5º Batalhão foi cumprido um mandado de busca e apreensão no apartamento do empresário, no bairro Accquaville, na zona leste. Entre os materiais procurados estava a arma no policial morto, que foi levada no dia do latrocínio, porém, não foi localizada. Foram recolhidos para perícia celulares e aparelhos eletrônicos. Imóveis de familiares também foram vistoriados.





