Cine Teatro Ouro Verde de Londrina exibe a obra norueguesa “Sex”

O filme “Sex”, do diretor norueguês Dag Johan Haugerud, estreia no Cine Teatro Ouro Verde nesta segunda-feira (28). A obra narra a história de dois homens em casamentos heterossexuais que passam a questionar suas compreensões sobre sexualidade após experiências inesperadas. O filme ficará em cartaz de 28 a 30 de abril, com sessões às 16h e às 19h30.









O longa, com quase 2h de duração, foi fortemente aclamado pela crítica e traz questionamentos e novas percepções sobre sexualidade, identidade de gênero, sexo e amor nos tempos modernos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Sex é o primeiro filme da trilogia “Sex, Love, Dreams” e foi vencedor dos prêmios Europa Cinemas Label, CICAE Art Cinema Award e Prêmio do Júri Ecumênico da seção Panorama do Festival de Berlim.





Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos no Cine Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão 85 – Centro Londrina ), 30 minutos antes da exibição. Durante as sessões, todos pagam meia entrada no valor de R$10,00. Os pagamentos devem ser feitos em dinheiro pois não são aceitos cartões.