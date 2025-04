Homem é preso em Londrina acusado de instalar 'chupa-cabra' em caixas eletrônicos

Um homem foi preso em Londrina no fim da manhã deste sábado (26) acusado de instalar dispositivo que aplica golpe em caixas eletrônicos - conhecido popularmente como 'chupa-cabra'.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 11h, durante patrulhamento houve denúncia de pedestres e transeuntes a respeito do suspeito, que foi flagrado enquanto instalava o equipamento em um agência bancária na rua Pio XII, no centro de Londrina.

Além do chupa-cabra, o suspeito também colocou um adesivo com falsas informações que poderiam induzir as vítimas a entrar em contato com golpistas, e não os canais oficiais de atendimento.





Atualizada às 11h51.