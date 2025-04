Cinema de Londrina encherá balde de pipoca de até 10 litros por R$ 19 em promoção

Nesta semana, as exibidoras de cinema de Londrina farão promoções em comemoração ao Dia da Pipoca, celebrado em 11 de março. No domingo (16), quem for às salas Cinemark poderá levar um balde com até 10 litros de capacidade e terá ele preenchido com pipoca por R$ 19. O valor é fixo para qualquer tamanho de recipiente e não dá direito a refil.





A rede reforça que qualquer balde é válido, desde que esteja limpo e seja impermeável (caso o cliente queira adição de manteiga). Alguns exemplos de recipientes aceitos são vasilhas grandes, balde infantil, bolsa térmica, panelas fundas, malas, mochilas, cooler e barril compacto. Para garantir a pipoca na promoção, não é preciso ter ingresso para uma sessão.





Com Folhapress