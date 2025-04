Saúde registra uma morte por dengue na região de Londrina e duas na região de Maringá

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta terça-feira (11), o boletim semanal da dengue. Uma morte pela doença foi registrada em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina), outras duas em Itambé e Mandaguaçu, que fazem parte da regional de Maringá (Noroeste), além de mais três no restante do Paraná, totalizando seis óbitos.





Os outros três falecimentos foram registrados em Matinhos (1ª Regional de Saúde de Paranaguá), Esperança Nova e Nova Olímpia (12ª RS de Umuarama). De acordo com a pasta, as vítimas tinham entre 46 e 99 anos e tinham comorbidades.

Também foram registrados 2.572 novos casos da doença no estado. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam agora 56.907 notificações, 11.993 diagnósticos confirmados e dez óbitos em decorrência da dengue.





Até o momento, 383 municípios já notificaram casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, sendo que 283 apresentam confirmações. Os seis óbitos - três homens e três mulheres - desta semana ocorreram entre janeiro e fevereiro de 2025.

As Regionais de Saúde com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são de Paranavaí (3.692); Londrina (2.350); Maringá (1.103); Umuarama (1.028) e Jacarezinho (631).





A publicação traz, ainda, dados sobre Chikungunya e Zika, doenças que também têm como vetor o mosquito Aedes aegypti. Foram confirmados 478 casos de Chikungunya, com um total de 1.279 notificações da doença no estado. No que se refere ao Zika Vírus, até o momento foram registradas 23 notificações e nenhum caso foi confirmado.