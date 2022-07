Clube das Mães Unidas de Londrina tem vagas abertas em cinco cursos profissionalizantes

O Clube das Mães Unidas, instituição parceira da Prefeitura de Londrina, tem vagas disponíveis em cinco cursos gratuitos de profissionalização. As inscrições podem ser feitas para os cursos de Preparo de Pizza, Pães Artesanais, Reforma de Roupas, Customização de Roupas, e Elétrica Básica. Ao todo, até a tarde desta quarta-feira (6), ainda restavam 22 vagas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Para participar, é preciso ter 16 anos de idade ou mais, residir em Londrina e ter o Cadastro Único atualizado. Interessados que atenderem a esses requisitos podem entrar em contato pelo telefone (43) 3325-6488 (WhatsApp ou ligação), e fazer a inscrição.

Continua depois da publicidade





Todas as aulas serão realizadas no período da tarde, na sede do Clube das Mães Unidas. O endereço é rua Roseiral, 77, Jardim Interlagos (Zona Leste). Essas e outras atividades são ofertadas na instituição mediante Termo de Colaboração firmado com o Município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.





A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, destacou que, em maio, a Prefeitura ampliou o valor dos repasses para a OSC (Organização da Sociedade Civil) Clube das Mães Unidas, e aumentou em 100% a oferta de vagas nos cursos. “Esses cursos para geração de renda, ofertados no Clube das Mães Unidas, fazem um resgate da cidadania, por meio de habilidades que a pessoa já possui e podem ser qualificadas. É mais inclusão, menos vulnerabilidade e, com certeza, mais acesso à população que se encontra ainda mais vulnerável por conta da pandemia”, frisou.





Fundado há 41 anos, hoje o Clube das Mães Unidas possui 440 alunos frequentando 23 cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas. De acordo com o presidente da instituição, Carlos Alberto Souza e Silva, o objetivo é atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, ou que não possuem uma profissão definida nem condições financeiras de pagar por uma formação. “Oferecemos os cursos gratuitamente para que essa pessoa se profissionalize e ingresse no mercado de trabalho, melhorando sua condição de vida e garantindo o sustento de sua família. O maior impacto positivo que temos disso tudo é o ganho para a sociedade, com cada profissional formado pelo Clube”, ressaltou.