Início da duplicação de mais um trecho da PR-445 de Londrina a Mauá da Serra é autorizado pelo DER

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná autorizou nesta quarta-feira (6) o começo da duplicação da PR-445 entre o distrito de Lerroville e Mauá da Serra, no cruzamento com a BR-376. As obras, no entanto, só devem começar em duas semanas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Foi o prazo dado pelo órgão ao Consórcio DP Barros Pavimentação e Tríade Pavimentações, que venceu a licitação. Serão 27 quilômetros duplicados que vão custar R$ 148 milhões, recursos do Governo do Estado.



Continua depois da publicidade





O grupo apresentou o menor preço no processo licitatório e passou na frente de outras empresas credenciadas na análise da documentação. Com a ordem de serviço, a previsão é que a duplicação seja entregue em até um ano e meio.





O consórcio terá até o dia 21 para apresentar o plano de trabalho da obra, que vai incluir os serviços a serem realizados, quais os pontos, o número de funcionários e os materiais que serão usados. Terraplenagem, drenagem e construção de galerias serão os primeiros serviços executados no trecho.





Leia mais na Folha de Londrina.