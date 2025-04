Clube das Mães Unidas está com inscrições abertas para diversos cursos em Londrina

O Clube das Mães Unidas divulgou as oportunidades de aprendizado e capacitação para jovens e adultos com inscrição em abril e aulas em maio. Há cerca de 15 cursos gratuitos, em diversas áreas, totalizando mais de 230 vagas. As inscrições podem ser feitas presencialmente, no dia 30 de abril, das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, na Rua Roseiral, n° 77, Jardim Interlagos, ou pela internet.





Para se inscrever nos cursos do Clube das Mães Unidas, os interessados devem ser residentes de Londrina e ter, obrigatoriamente, CadÚnico (Cadastro Único) atualizado. Além disso, os candidatos precisam atender os critérios de cada curso, como a idade mínima, que varia entre 16 e 18 anos, e o nível de escolaridade mínima exigida. É permitido se inscrever em apenas um curso por vez. Após realizar a inscrição, é necessário comparecer ao atendimento presencial no dia agendado.

Confira alguns cursos ofertados:





Cookies Recheados (12 vagas)

Serão ministradas seis aulas, totalizando 18 horas de curso, às segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano.





Comidas Típicas de Festa Junina (12 vagas)

A carga horária do curso é de 18h, divididas em seis aulas que acontecerão às terças e quintas, das 14h às 17h. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano.





Doces Finos para Festas – (12 vagas)

Realizado em parceria com o Sesc/Senac, o curso terá 15h, divididas em cinco aulas, de segundas as sextas, das 9h às 12h. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano.





Confeitaria Natalina: Preparo de Panetones e Bolos (12 Vagas)

O curso será realizado em parceria com o Sesc/Senac, com carga horária de 15 horas. As aulas serão de segunda a sexta, das 14h às 17h. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ter concluído o 5º ano.





Outros cursos

També há oportunidades para capacitações em salgadeiro; temperos artesanais e molhos de pimenta; alongamento de cílios volume russo; oficina de finanças para empreendedores; controle financeiro para micro e pequena empresa; criação de mídias para redes sociais, marketing digital; entre outros. Mais informações sobre os cursos podem ser acessadas no site www.clubedasmaesunidas.org.br.





Clube das Mães Unidas

Em colaboração com a Prefeitura de Londrina, a entidade recebe recursos por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Para a execução do projeto, é realizado um acompanhamento pelo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Assistência Social junto ao Clube das Mães Unidas.