CMTU amplia tempo de estacionamento rotativo na avenida Duque de Caxias em Londrina

As cerca de cem vagas de estacionamento rotativo implementado no lado esquerdo da Avenida Duque de Caxias, entre as ruas Sergipe e Cambará, no Centro de Londrina, serão estendidas das 16h para as 17h a parir desta terça-feira (29), anunciou a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





A CMTU também informou que estará com equipes remodelando as novas placas informativas de sinalização do local. A administração dos estacionamentos rotativos, conhecidos como Zona Azul, é feita pela Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina), integrante do Instituto Leonardo Murialdo.