Oportunidade de emprego: Secretaria do trabalho divulga 457 vagas em Londrina

Nesta segunda-feira (28), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 457 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.





Dentre as vagas divulgadas, 50 são destinadas a servente de limpeza. A ocupação exige Ensino Fundamental completo e seis meses de experiência na área, com salário de R$ 1.518,00 mais benefícios. Outras 50 vagas são destinadas a operador de caixa. Não há exigência de grau de escolaridade mínimo, e a vaga oferece salário de R$ 1.779,00 mais benefícios.

Além dessas oportunidades, também há 20 vagas destinadas a repositor de mercadorias; 10 para servente de pedreiro; nove para operador de injetora de plástico e cinco para cozinheiro hospitalar.





As PcD (Pessoas com deficiência) ou em reabilitação contam com 38 vagas exclusivas, em sete ocupações diferentes. Todos os detalhes de cada uma delas estão disponíveis no mural de vagas.

No quadro de vagas de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.





O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.