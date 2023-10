CMTU credencia ambulantes para o Dia de Finados em Londrina

Edital para decoração natalina no Igapó é publicado com valor máximo de R$ 3,3 milhões

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai fazer o credenciamento dos vendedores ambulantes interessados em comercializar produtos no entorno dos cemitérios públicos de Londrina durante o Dia de Finados entre os dias 17 e 20 de outubro. O cadastramento dos interessados será feito das 8h às 17h, mediante pagamento de taxa, e a autorização permitirá que as vendas ocorram entre os dias 1 e 5 de novembro.

Localizado no Jardim Ideal, o cemitério Padre José de Anchieta possui 130 vagas disponíveis. O São Pedro, no Centro, oferece 90 espaços. Na sequência vem o Jardim da Saudade, na avenida Saul Elkind, com 70 vagas; o João XXIII, no jardim Higienópolis, com 60, e o São Paulo, no Conjunto do Café, com 20.





Para a diretor de Operações da CMTU, Álvaro Nascimento, o credenciamento se apresenta como oportunidade de renda extra aos trabalhadores que, anualmente, se dispõem a servir aos que prestam homenagens a entes queridos que já se foram. “Além de ser uma importante chance de trabalho e melhora do orçamento, o cadastramento permite que os milhares de londrinenses que vão aos cemitérios durante o Dia de Finados encontrem flores, velas e outros itens com comodidade e rapidez, sem a necessidade de deslocamento a estabelecimentos comerciais”, ressaltou.

Nascimento frisou que, durante os períodos de venda, haverá fiscalização itinerante em todos os cemitérios. “O objetivo é garantir que comerciantes irregulares não disputem espaço com quem buscou a CMTU para conseguir a licença. Os que forem flagrados atuando de forma clandestina estarão sujeitos à multa e à apreensão da mercadoria”, alertou.





Entre os itens que podem ser comercializados estão flores naturais, velas, fósforos, água mineral, refrigerante em lata e sucos industrializados, previstos no Código de Posturas do Município, Lei n° 11.468/2011. Bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco, flores artificiais e artesanais estão proibidos.





Dúvidas sobre o edital de chamamento público podem ser sanadas na Coordenadoria de Espaço Público da CMTU, que atende no telefone (43) 3379-7924, ou através do e-mail [email protected].