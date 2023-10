Expoflor em Cambé: Festival de flores e plantas de Holambra inicia nesta terça-feira

Com a chegada da primavera, para celebrar a estação mais colorida do ano e o aniversário do município, Cambé (Região Metropolitana de Londrina) sedia, desta terça-feira (3) até o domingo (8), a Expoflor, o festival de flores e plantas de Holambra. O evento é uma parceria da Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a Associação Refúgio e a Expoflor Holambra BR. A Expoflor será no Centro de Eventos ao lado da Igreja Matriz, e a entrada é gratuita.





A feira terá apresentações culturais, oficinas de balé, capoeira, jiu-jitsu e música organizados pela Associação Refúgio, e a exposição e venda de flores e plantas de Holambra-SP. A Expoflor já passou por estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. No Paraná, a Expoflor esteve em Curitiba, Foz do Iguaçu (Oeste), Maringá (Noroeste) e Ponta Grossa (Campos Gerais).

A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, diz que Cambé pode ter uma feira anual junto com as celebrações de aniversário do município, além da importância social. “Essa exposição vem lá de Holambra, tem um circuito por todo o país e chegar agora em Cambé é um marco e realização para todos nós, podendo até ser integrada anualmente nesse calendário de exposições. Importante também ressaltar que essa feira faz uma doação para uma entidade do município utilizar nas suas oficinas e atividades. Então, é uma oportunidade muito bacana, única e que ainda ajuda muita gente. Convidamos todos os cambeenses e moradores da região para prestigiar”, afirma.





Esse ano, a instituição escolhida será a Associação Refúgio, que receberá 7% de todo o lucro levantado na venda de produtos na feira.

Horários de atendimento da Expoflor:





Terça-feira (3): das 09h às 19h30

Quarta-feira (4): das 09h às 19h30

Quinta-feira (5): das 09h às 19h30

Sexta-feira (6): das 09h às 19h30

Sábado (7): das 08h às 20h

Domingo (8): das 08h às 17h.