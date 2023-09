CMTU finaliza implantação de bolsões para motos na Duque de Caxias em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) finalizou, nesta semana, a implantação de espaços exclusivos para motociclistas na avenida Duque de Caxias, no trecho compreendido entre as avenidas JK e Inglaterra, divisa entre a área central e a região sul de Londrina. A demarcação da sinalização especial, já presente em outros pontos da cidade, havia sido iniciada no último dia 19.





Conhecidos como bolsões, os lugares para motos consistem numa extensão de segurança de aproximadamente três metros, localizada entre a faixa de pedestres e a linha a partir da qual os veículos ficam posicionados quando o semáforo está fechado. A solução é utilizada em vários municípios do país com o objetivo de melhorar a segurança de motociclistas e condutores, sobretudo nos momentos de saída dos sinaleiros.

Publicidade

Publicidade





O gerente operacional de trânsito da CMTU, Laercio Voloch, explicou que a decisão pela ampliação da medida ocorreu mediante estudos técnicos de viabilidade, além de observações que indicaram melhora na fluidez e segurança do trânsito, evitando imprensaduras, batidas em retrovisores e outros conflitos em áreas que receberam a intervenção.





“Desde que os bolsões começaram a ser implementados em Londrina, percebemos melhoria no fluxo e segurança nesses locais. Separado de carros, ônibus e caminhões, quem está sobre duas rodas evita de ficar nos corredores e aguarda a abertura do sinal com menos riscos”, avaliou.

Publicidade





Voloch afirmou que, em geral, o londrinense tem assimilado bem a novidade e que os casos de desrespeito são poucos. Ele também lembrou que, devido às particularidades de cada região, nem todas as vias têm condições de contar com o recurso. “Além de haver grande circulação de motociclistas, é preciso ter espaço hábil. Pistas mais estreitas, como as das avenidas Maringá e Tiradentes, não comportariam os bolsões”, explicou.