CMTU inicia cadastramento de ambulantes para o Dia de Finados

Localizado no Jardim Ideal, o cemitério Padre José de Anchieta possui 130 vagas disponíveis. O São Pedro, no centro, oferece 90 espaços. Na sequência vem o Jardim da Saudade, na avenida Saul Elkind, com 70; o João XXIII, no jardim Higienópolis, com 60, e o São Paulo, no conjunto do Café, com 20.

O gerente de Fiscalização de Posturas da CMTU, Wilson da Silva, observou que, devido à ausência de procura por parte dos vendedores, os últimos editais têm vetado a presença de itens alimentícios na lista de artigos passíveis de comercialização.





Silva destacou que bebidas alcoólicas, produtos derivados do tabaco, flores artificiais e artesanais também seguem proibidos. O gerente alertou que, durante o período das vendas – entre 31 de outubro e 2 de novembro – a atividade será fiscalizada para coibir a atuação de clandestinos.





Dúvidas sobre o processo de credenciamento podem ser sanadas na Coordenadoria de Espaço Público da CMTU, que atende no telefone (43) 3379-7941, ou através do e-mail [email protected]