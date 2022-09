Londrina: CMTU vai terceirizar coleta de recicláveis nas casas

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) lançou uma licitação para que uma empresa assuma a coleta dos recicláveis nos imóveis de Londrina, incluindo os distritos. Atualmente, este serviço é feito pelas sete cooperativas. A ideia da companhia é que a terceirizada recolha os materiais e entregue diretamente nos barracões. O preço máximo do edital é de quase R$ 6,5 milhões - dinheiro do Fundo de Urbanização de Londrina -, sendo que o gasto mensal será de até R$ 541 mil, num vínculo de um ano.







A empresa terá que dispor de sete caminhões do tipo baú, sendo um reserva, e a estimativa é que os veículos rodem cerca de 3.750 quilômetros por mês. Serão 42 coletores e 14 motoristas, divididos em turno diurno e noturno. Os caminhões terão que contar com sistema de rastreamento, monitoramento e gerenciamento eletrônico.

“Os resíduos deverão ser coletados diariamente, com frequência semanal ou duas vezes por semana, dependendo do setor, em horários e dias previamente determinados pela contratante”, de acordo com a licitação. Os interessados terão que apresentar proposta até 14 de setembro.





A companhia justifica o certame no próprio documento destacando apenas que cabe a ela “administrar e explorar diretamente os serviços de coleta seletiva e de reciclagem de lixo”, além de “gerenciar os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, praticando todos os atos de planejamento, controle e fiscalização dos serviços.”





A reportagem procurou a CMTU para comentar a mudança na coletiva seletiva, no entanto, a companhia informou que não iria se manifestar.





