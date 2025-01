Termina prazo para proprietários limparem terrenos; CMTU inicia fiscalização

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou nesta segunda-feira (20) que com o fim do prazo para proprietários de terrenos particulares, localizados na área urbana de Londrina, roçarem e limparem imóveis, o próximo passo será a fiscalização de cada lote, a fim de verificar se a determinação foi cumprida.





Segundo o diretor de Operações da CMTU, Álvaro Nascimento, caso a solicitação não tenha sido cumprida, os fiscais vão fazer fotos dos terrenos, para comprovar que o imóvel não está em estado de conservação, e enviá-las aos proprietários, por meio de carta registrada com AR (aviso de recebimento) via Correios.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nesta carta, os proprietários receberão as fotos e uma notificação para que efetuem o serviço de capina, roçagem e conservação dos lotes. O prazo para execução dos serviços será de 15 dias, contados a partir do recebimento da AR”, explicou.





A CMTU alerta que, após este prazo, aqueles que não cumprirem com o dever estarão sujeitos à multa e ao pagamento das despesas com a manutenção dos locais, caso o serviço venha a ser feito pela Companhia. A notificação para a limpeza dos terrenos particulares foi publicada no dia 3 de janeiro, no Jornal Oficial nº 5381.





Manter o asseio contínuo de seus espaços é uma atribuição dos donos de terrenos, que não podem submeter a coletividade aos problemas decorrentes da falta de manutenção. O mato alto contribui com a proliferação de roedores e animais peçonhentos, além de favorecer o descarte irregular de resíduos, o que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya.