Melhoria na sinalização

CMTU inicia pintura viária na Avenida Tiradentes em Londrina

Redação Bonde com N.Com
04 fev 2025 às 11:11

Rodolfo Gaion/CMTU
siga o Bonde no Google News!
A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) iniciou na segunda-feira (3) o trabalho de pintura viária na avenida Tiradentes. A melhoria na sinalização vai compreender o trecho entre a avenida JK (Juscelino Kubitschek) e BR-369.


De acordo com Laércio Voloch, gerente operacional de Trânsito da CMTU, será refeita toda a pintura das faixas de pedestres, legendas de alerta, divisão de pistas e outras sinalizações horizontais. “O objetivo é melhorar a segurança dos usuários, principalmente dos pedestres. A expectativa é que os trabalhos durem aproximadamente duas semanas”, afirmou. 

O cronograma pode sofrer alterações dependendo das condições climáticas.


SINALIZAÇÃO


O serviço de sinalização viária é realizado em Londrina de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Aos sábados, funciona das 7h às 13h. Para registrar pedidos de novas demarcações ou de manutenção das já existentes, a população pode acessar o formulário “CMTU: Sinalização viária”, disponível no SEI (Sistema Eletrônico de Informações).


Outra possibilidade é comparecer pessoalmente, das 8h às 17h, aos setores de atendimento da CMTU, que operam na sede administrativa da rua Professor João Cândido, 1.213, bem como na Diretoria de Trânsito, situada na avenida Portugal, 155, no jardim Igapó.


Imagem
Últimas notícias

